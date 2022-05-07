السجن خمس سنوات لشرطي أميركي بسبب توقيفه العنيف لسبعينية مصابة بالخرف

2022/05/07 | 17:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حُكم على شرطي سابق في ولاية كولورادو الأميركية بالسجن خمس سنوات بسبب توقيفه العنيف لامرأة سبعينية تعاني اضطرابات إدراكية ما تسبب لها بكسور وإصابات في أنحاء مختلفة في جسمها.

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