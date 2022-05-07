وزير الموارد المائية يحدد المساحة المخصصة للخطة الزراعية الصيفية

2022/05/07 | 17:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حدد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، السبت، المساحة المخصصة للخطة الزراعية الصيفية.

وقال الحمداني في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى محافظة النجف، إن "وزارة الموارد ستوفر المياه لثلاثة ملايين دونم خلال الخطة الزراعية الصيفية"، لافتاً الى أن "مليون دونم سيخصص لزراعة البساتين ودعم البستنة ومليون دونم سيخصص لزراعة الخضراوات ودعم المنتج الوطني، والمليون الأخير سيخصص للأراضي التي تزرع بالمياه الجوفية وحسب الموافقات الخاصة بوزارتي الزراعة والموارد المائية".

وأوضح الحمداني، أن "الوزارة تضع في أولوياتها تأمين وتوفير مياه الشرب للمواطنين في ظل أزمة الجفاف التي لا يعني منها العراق فقط وإنما أغلب دول العالم ودول الجوار"، مشيراً الى أن "المساحة التي ستخصص لزراعة الشلب ستكون فقط للحفاظ على بذور العنبر أما الأنواع الأخرى من الرز فهي غير مشمولة بالزراعة".

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