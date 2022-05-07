الموارد المائية: مياه الشرب والاستخدامات البشرية والزراعة مؤمنة

2022/05/07 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت وزارة الموارد المائية تفاصيل اتفاقها مع وزارة الزراعة بشأن الخطة الصيفية.واكد مستشار الوزارة، عوني ذياب تأمين احتياجات مياه الشرب والاستخدامات البشرية وزراعة الفواكه وسقي البساتين لفصل الصيف الحالي.وأضاف ذياب ان المساحات المزروعة تصل إلى ثلاثة ملايين دونم من البساتين والخضار وبعض المحاصيل الصيفية الأخرى في عموم العراق، مشيرا الى ان وزارة الزراعة حددت عشرة آلاف وخمس مئة دونم من لزراعة الرز في النجف والديوانية.

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