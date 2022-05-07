التعليم العالي توجه الجامعات بتعضيد أبحاثها بشأن مؤشرات التغير المناخي

2022/05/07 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات باستكمال برامجها وتعضيد أبحاثها ودراساتها بشأن مؤشرات التغير المناخي.

وذكرت الوزارة في بيان، انه انطلاقا من مسؤولياتها الأكاديمية ومهامها العلمية الداعمة لقطاعات الدولة المختصة وجهت الوزارة جامعاتها كافة ومراكزها البحثية المعنية بتعضيد توصياتها التي تمخضت عنها ندواتها ومخرجات ورشها ومؤتمراتها التخصصية وأبحاثها وفعالياتها النوعية لتعزيز الدراسات الكاشفة عن المشكلات المناخية وتشخيص تأثيرها على العراق من خلال منظور استراتيجي متكامل.

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