انفجار لم تعرف طبيعته قرب ملعب شعبي في الشطرة

2022/05/07 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الناصرية

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بحدوث انفجار لم تعرف طبيعته في قضاء الشطرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "انفجارا وقع قرب ملعب شعبي في قضاء الشطرة لم تعرف طبيعته لحد الآن".

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