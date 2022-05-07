استفادة أخرى لحكومة الكاظمي.. الفتح يعلق على تجاوز المدد الدستورية والانسداد بالعراق:

2022/05/07 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم السبت، الجهة المستفيدة من الأزمة السياسية وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "حكومة تصريف الاعمال هي الجهة المستفيدة من تجاوز المدد الدستورية والانسداد السياسي الحاصل وتأخر تشكيل الحكومة والخاسر هو الشعب العراقي".

وأضاف أن "حكومة تصريف الاعمال لديها الكثير من التعاقدات المشبوهة منها انبوب النفط والغاز وبادية السماوة وغيرها الكثير".

وتابع الفتلاوي، أن "رئاسة الوزراء تعيث في الارض فسادًا من خلال التعاقدات والتعيينات وعمليات البيع الممنهجة للوزارات ومؤسسات الدولة، وكذلك عدم رفضها للاحتلالين الامريكي والتركي".

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