2022/05/07 | 18:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأصدرت وزارة التربية، اليوم السبت، توجيهاً بشأن موعد امتحانات طلبة الثالث المتوسط.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التربية، علي حميد الدليمي، رأس اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً ضمّ القيادات التربوية العليا في بغداد والمحافظات، للوقوف على أهم التحديات التي تعيق حركة تقدم العملية التربوية والتعليمية واعداد الخطط اللازمة لنجاح الامتحانات العامة لهذا العام".وأضاف البيان، أن "المجتمعين قرروا أن يكون وقت بدء الامتحانات العامة لطلبة الثالث المتوسط للعام الدراسي 2021 – 2022، في تمام الساعة السابعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة وفق الجدول المعلن مسبقاً، متمنين للطلبة الاعزاء دوام التوفيق والنجاح".وأكد وزير التربية علي الدليمي، "ضرورة تكثيف الجهود المبذولة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بأداء الطلاب الامتحانات فى جو من الهدوء والانضباط بما يحقق تكافؤ الفرص ومتابعة انتظام سير أعمال الامتحانات، وتذليل العقبات التى تواجه اللجان الامتحانية وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والحلول العاجلة لإنجاز هذه المهمة الوطنية التي تعتبر العمود الفقري للعملية التربوية والتعليمية في العراق". وشدد الدليمي، على "ضرورة مراعاة ظروف الطلبة ذوي الاعاقة وأن تكون مراكزهم الامتحانية قريبة من محل سكناهم او ضمن مدارسهم الاصلية، ادراكاً منا بمدى حاجة تلك الشريحة لمزيد من الحماية والرعاية".وثمن، "جميع الجهود التي بُذلت من قبل الملاكات التعليمية والتدريسية خلال العام"، مخاطبهم بالقول: "لولا جهودكم ما كان الذي وصلنا اليه الآن ..أنتم فعلاً فخرنا".ودعا الوزير، الطلبة الى "الجد والاجتهاد ومواصلة طريق العلم وتحقيق اعلى نسب النجاح خدمة لعراقنا الحبيب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تصدر توجيهاً بشأن موعد امتحانات طلبة الثالث المتوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تصدر توجيهاً بشأن موعد امتحانات طلبة الثالث المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).