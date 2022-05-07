الجيش المصري: مقتل ضابط و10 جنود في هجوم شنه مسلحون شرقي قناة السويس

2022/05/07 | 18:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش المصري مقتل ضابط و10 جنود في هجوم شنه مسلحون على نقطة أمنية شرقي قناة السويس، السبت.

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