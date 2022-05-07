روسيا تنشر فيديو يرصد معركة حية التقطته طائرة دون طيار.. وخبير عسكري يحلل حقيقته

2022/05/07 | 18:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخبير العسكري فوربس ماكنزي يأخذنا بجولة في مقطع فيديو تم التقاطه بطائرة بدون طيار لمعركة نارية في أوكرانيا، حيث نُشرت في قنوات موالية للكرملين.

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