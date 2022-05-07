انفجار لم تعرف طبيعته ضمن قضاء الشطرة في ذي قار

2022/05/07 | 18:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم السبت ان انفجارا لم تعرف طبيعته وقع ضمن قضاء الشطرة في محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان " انفجارا لم تعرف طبيعته وقع ضمن قضاء الشطرة في محافظة ذي قار".واضاف ان "معلومات غير مؤكدة حتى الان من المحتمل ان قاتل ضابط الاستخبارات الذي كان محاصر وتم اعتقاله فجر نفسه برمانة يدوية".

واشار المصدر ان "المعلومات الاولية تتحدث عن اصابة ضابطين خلال الحادث".

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