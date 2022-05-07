ماكرون يتعهد باستخدام أسلوب جديد في الحكم

2022/05/07 | 18:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نيته استخدام أسلوب جديد في الحكم خلال مدته الرئاسية الثانية.

جاء ذلك خلال مراسم تنصيبه التي أقيمت بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة مئات الاشخاص ومن بينهم الرئيسان السابقان فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي.وتضمنت المراسم أقرار رئيس المجلس الدستوري لورين فابيوس بفوز ماكرون في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي فضلا عن توقيع الرئيس على وثيقة تنص على إعادة تنصيبه لولاية ثانية ستنطلق رسميا في منتصف الشهر الجاري ليصبح أول رئيس فرنسي ينتخب لولاية ثانية منذ عشرين عاما.

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