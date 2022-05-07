2022/05/07 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان يعبر عن تمنياته بالرخاء والرفاهية للشعب المغربي المغرب : توقيف شخص موال لداعش ثمرة تعاون وثيق مع السلطات الأمريكية الرباط – عبدالحق بن رحمون أوقفت السلطات المغربية امس ، شخصا مواليا لتنظيم داعش الإرهابي ( 37 عاما) وينشط بمدينة بركان، وذلك للاشتباه في تورطه في التحضير والإعداد لمشروع إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب : توقيف شخص موالٍ لداعش ثمرة تعاون وثيق مع السلطات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المغرب : توقيف شخص موالٍ لداعش ثمرة تعاون وثيق مع السلطات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).