2022/05/07 | 18:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لدى حزب العمال الكردستاني، ملاذات آمنة في شمال العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتهامات لحزب العمال بعد مقتل مواطن دنماركي في دهوك) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتهامات لحزب العمال بعد مقتل مواطن دنماركي في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).