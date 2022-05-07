الشرطة الاتحادية تصدر توضيحا بخصوص فتح التعيين على ملاكها

2022/05/07 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

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#نفي تنفي قيادة قوات الشرطة الاتحادية ما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي والمنصات الإعلامية بشأن فتح باب التطوع على ملاك قيادة قوات الشرطة الاتحادية ، كما ندعوا أصحاب تلك المواقع إلى توخي الدقة والحذر في النشر ، واستسقاء المعلومات الصحيحة والمؤكدة من المواقع الرسمية لوزارة الداخلية وقيادة قوات الشرطة الاتحادية .__________________اعلام قيادة قوات الشرطة الاتحادية 7 أيار 2022

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