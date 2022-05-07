2022/05/07 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة 700 طفل بالصجم خلال العيد في بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 700 طفل بالصجم خلال العيد في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة 700 طفل بالصجم خلال العيد في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).