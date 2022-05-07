فتح طريق ساحة الطيران باتجاه قرطبة بعد ايام من اغلاقه

2022/05/07 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، فتح طريق ساحة الطيران باتجاه ساحة قرطبة وسط بغداد بعد أيام من اغلاقه.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الطريق من ساحة الطيران باتجاه قرطبة تم إعادة افتتاحه".

وأشارت الى انه "تم انجاز اعمال صيانة واستبدال مقاطع انابيب الصرف الصحي".

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