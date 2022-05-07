الوداد يضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا

2022/05/07 | 18:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع الوداد البيضاوي المغربي شوطا كبيرًا نحو نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعدما عاد بتفوق صريح من أرض مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 3-1 على ملعب "11 نوفمبرو" في العاصمة لواندا السبت في ذهاب الدور نصف النهائي.

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