وزير الموارد المائية يشرف على التشغيل التجريبي لمهرب الرزازة في كربلاء

2022/05/07 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، عن المباشرة بالتشغيل التجريبي لمهرب الرزازة بمحافظة كربلاء.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، اشرف ميدانيا على التشغيل التجريبي لمهرب الرزازة الذي نفذته تشكيلات الوزارة العاملة في المحافظة".

وقال الحمداني، بحسب البيان، إن "هذا المشروع من المشاريع المهمة والستراتيجية الذي نفذته ملاكات الوزارة وبفترة قياسية وسيكون افتتاحه في الأيام القليلة القادمة، والذي يعتبر الحل النهائي لمشكلة الملوحة وتغدق الأراضي وتصريف مياه المبازل والمياه الجوفية في محافظة كربلاء".

وأكد أن "هذا المشروع سيسهم بزيادة المساحات الزراعية المستصلحة مستقبلا فضلا عن تغذية بحيرة الرزازة بالمياه لتحسين نوعية المياه فيها".

ووجه الوزير : "بتنفيذ أعمال تكميلية قرب المهرب لأضفاء لمسة جمالية على المكان".

وأوضح البيان أن "المشروع يتكون من قنطرة صندوقية بثلاثة فتحات وبأبعاد 2+2 لكل فتحة لتأمين تصريف تصميمي قدرة 17م3/ثا وبطول كلي للمنشأ 136م ويحتوي على بوابات للتحكم في مناسيب مقدم ومؤخر المنشأ".

وتابع: "رافق الوزير في جولته المستشار الفني وعدد من المدراء العامين ومدراء تشكيلات الوزارة في المحافظة".

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