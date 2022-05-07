ارتفع عدد قتلى انفجار فندق في كوبا إلى 26.. وتواصل عمليات البحث عن ناجين

2022/05/07 | 19:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد القتلى بعد الانفجار الذي وقع في فندق ساراتوجا في هافانا، الجمعة، إلى 26، وفقا لموقع كوباديباتي الحكومي على الإنترنت.

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