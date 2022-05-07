يهدد العراقيين منذ 41 عاما.. تحذير من “عدو قاتل” حجمه يفوق مساحة لندن

2022/05/07 | 19:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..كشفت النائبة عن محافظة البصرة زهرة البجاري، اليوم السبت، وجود تحرك برلماني لحل مشكلة المخلفات الحربية والألغام الموجودة في المحافظات الجنوبية والوسطى، فيما اعتبرت الألغام بأنها عدو قاتل وتنتشر في مساحات واسعة وتهدد حياة ملايين المواطنين.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقالت البجاري لوكالة / المعلومة /، […]

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