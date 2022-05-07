صحيفة: السعودية ستستثمر في شركات إسرائيلية عبر كوشنر

2022/05/07 | 19:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يخطط لاستثمار ملايين الدولارات من أموال المملكة العربية السعودية في شركات ناشئة إسرائيلية، وفقا لأشخاص مطلعين على الخطة.

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