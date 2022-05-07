رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الوزراء ويؤكدان على دعم الحوار

2022/05/07 | 19:56 - المصدر: قناة التغيير

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أكد رئيسا الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي أهميةَ دعم الحوار في حسم المسائل السياسية العالقة والانطلاق نحو تلبيةِ الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد..

وذكر بيانٌ لرئاسة الجمهورية أن صالح استقبل الكاظمي وأكد الجانبان أهميةَ التكاتف ورصِ الصف الوطني وتمتينِ الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات والتركيز على احتياجاتِ المواطنين وتحسينِ الأوضاع المعيشية والخدمية..



كما جرى تأكيدُ أهميةِ ترسيخ الامن والاستقرار وملاحقةِ فلول الإرهاب وقطع الطريق أمام محاولاتِ استهدافِ أمن المواطنين، الى جانبِ ضرورة توفير الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها.

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