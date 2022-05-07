وزير الموارد المائية: لم نر تعاون ايراني بما يخص الاتفاقية المائية

2022/05/07 | 20:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يوجد تعاون من الجانب الايراني لغاية الان في ملف المياه.

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