طيران الجيش يدمر عجلة لداعش جنوبي الحضر

2022/05/07 | 20:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، أن طيران الجيش العراقي دمر عجلة لداعش الإرهابي جنوبي الحضر.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعد أن أكدت قواتنا المسلحة، أن لا مكان للإرهابيين على تراب وادي الرافدين، ها هي اليوم تترجم هذا التأكيد، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة عن تواجد عجلة يستقلها عناصر عصابات داعش الإرهابية قرب أحد الانفاق جنوبي الحضر".

وأضافت، أن "تشكيلا مسلحا من طيران الجيش باشر نحو هذه العجلة، وأثناء عملية الاستطلاع حاول العناصر الإرهابيون الهرب بالعجلة، إلا أن الأبطال في طيران الجيش أرسلوا هذه العناصر الإرهابية الى جهنم وبئس المصير بعد مطاردتهم للعجلة وترجل هذه العناصر منها، كما تم حرق العجلة بالكامل وقتلهم جميعاً".

وأشارت إلى أن "قواتنا الأمنية الباسلة عازمة على مواصلة عملياتها في مختلف قواطع المسؤولية، وبحمد الله وفضله فالنصر حليفها وستكون بالمرصاد لكل محاولة للعبث بالأمن".

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