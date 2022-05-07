الوجهة ستتحدد.. الكشف عن اجتماع يوم غد للنواب المستقلين لاختيار أحد ثقلي العملية السياسية بالعراق - عاجل

2022/05/07 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب المستقل ياسر اسكندر وتوت، اليوم السبت، عن اجتماع مرتقب سيعقد يوم غد للنواب المستقلين لاتخاذ قرار بشأن مستقبل تصويتهم وهل سيكون مع هذا الطرف او ذاك.

وقال وتوت في حديث لـ(بغداد اليوم ): "اننا إلى الآن لم نحدد مسارنا ومع من سنكون او كيف سيتخذ القرار والأمر سيحسم في اجتماع سيعقده اغلب النواب المستقلون ( الساعة التاسعة مساء يوم غدا ) لغرض الاتفاق على رأي موحد"، مبينا أنه "بعد هذا الاجتماع سيتم تحديد مسارات القرارات التي تتخذ".

وأكد وتوت: "نحن بيضة القبان التي سترجح كفة طرف على طرف اخر، لكن مسار القرار لم يحدد واجتماع الغد فيصل بذلك".

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