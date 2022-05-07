2022/05/07 | 20:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xnL_tyl5xks

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموصل.. اندلاع حريق في الطابق الثاني من مستشفى نينوى الأهلي بمنطقة باب جديد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الموصل.. اندلاع حريق في الطابق الثاني من مستشفى نينوى الأهلي بمنطقة باب جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).