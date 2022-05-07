2022/05/07 | 20:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vy653rqvLXY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تكليف عناصر من الحشد الشعبي بالمشاركة في تظاهرات مؤيدة للإطار التنسيقي ضد التحالف الثلاثي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تكليف عناصر من الحشد الشعبي بالمشاركة في تظاهرات مؤيدة للإطار التنسيقي ضد التحالف الثلاثي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).