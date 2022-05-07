2022/05/07 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى أربعون عاما على تراجع الكرة الكويتية – يونس حمد في بداية السبعينيات وحتى أوائل الثمانينيات من القرن الماضي ، حققت كرة القدم الكويتية مكاسب كبيرة في الملاعب الآسيوية والعالمية ، حيث ظهرت بشكل لافت في الساحة أو المستطيل الأخضر ، وكانت تلك الفترة لعشاق اللون الأزرق الذهبي من حيث الاهتمام ومستوى ومظهر اللعب […]

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