2022/05/07 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمين عام الأولمبية يتفقّد المنتخبات المشاركة ببطولة آسيا للقوس والسهم بغداد- الزمان تفقد الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيثم عبد الحميد وفود المنتخبات المشاركة في منافسات بطولة آسيا بالقوس والسهم للرجال والنساء والتي ستنطلق فعالياتها يوم غد السبت في ملعب السليمانية بمشاركة سبعة عشر منتخباً آسيوياً على ان تستمر الفعاليات حتى الثاني عشر من شهر […]

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