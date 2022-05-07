2022/05/07 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربعة تغيّرات في سلم الممتاز وصراع على مقعد الوصافة الناصرية – باسم الركابي حافظت الفرق من الترتيب الاول حتى الثامن على مواقعها فيما طالت التغيرات اربعة مواقع فقط من التاسع للثاني عشر قبل ان تستمر فرق منطقة دائرة الخطر على نفس أوضاعها وتواجه تحديات البقاء بعد تأكيد هبوط اربعة فرق وذلك بعد انتهاء مباربات الجولة […]

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