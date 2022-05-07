المخابرات الامريكية تأمر بالتزام الصمت بشأن دورها في الحرب الاوكرانية

2022/05/07 | 20:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..طالب قدامى الموظفين في وكالة الاستخبارات الامريكية زملائهم الحاليين بعدم التباهي بالمعلومات بالاستخبارية التي قدموها للجيش الاوكراني اثناء الحرب الجارية مع روسيا لانها يمكن ان تؤدي الى تصعيد لا يحمد عقباه.وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة /، أن “الضباط السابقين طالبوا بالتزام الصمت بعد ان كشف مسؤولون استخباراتيون […]

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