ضرب للبيانات الرسمية.. عشيرة العميد الحلفي تغضب:

2022/05/07 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

{توضيح }الشيخ لازم جيجان دهر الحلفي

🔴قاتل الشهيد العميد علي جميل مازال حراً

🔴الشخص الذي ضهر اليوم للاعلام ليس قاتل العميد علي جميل لكن هناك اجندة اعلامية صورته على انه كذلك

🔴المجرم الذي ضهر اليوم ينتمي الى عشيرة بني زيد وهو احد اطراف النزاع الذين صدرت بحقهم مذكرات قبض

🔴 الشخص الذي ضهر اليوم لم يكن متهماً بقتل العميد وانما متهم بإثارة النزاع العشائري

🔴الشخص الذي نفذ عملية اغتيال العميد الحلفي من عشيرة عبودة وقد اقرت عشيرة عبودة بذلك قبل منحهم العطوة

🔴مازالت التحقيقات مستمرة في قضية اغتيال العميد من قبل الجهات المختصة

🔴نؤكد اننا مازلنا ثابتين على مطالبتنا بقاتل شهيدنا البطل الذي يتجول في الشطرة حراً طليقاً

🔴ندعو الوكالات الاعلامية والقنوات الفضائية الى توخي الحذر في نشر الاخبار وعدم الانجرار خلف حملات التضليل عن القتلة

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