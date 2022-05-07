برشلونة ينتظر ملاك تشيلسي الجدد لحسم صفقة دفاعية

2022/05/07 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عن آخر المستجدات المتعلقة برغبة برشلونة في التعاقد مع لاعب تشيلسي.

ويستهدف برشلونة التعاقد مع الظهير الأيسر ماركوس ألونسو (31 عامًا)، علمًا بأن عقده في ستامفورد بريدج ينتهي في صيف 2023.

وكتب رومانو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "برشلونة ينتظر فقط مجلس إدارة تشيلسي لبدء محادثات ضم ماركوس ألونسو".

وأصدر تشيلسي بيانًا رسميًا، صباح اليوم السبت، أعلن من خلاله اتفاقه على شروط انتقال الملكية إلى مجموعة جديدة، بقيادة تود بوهلي وكليرليك كابيتال ومارك والتر وهانسجورج ويس.

وأضاف رومانو: "ألونسو يعتبر خيارًا مهمًا، ويتصدر قائمة تضم 3 مرشحين لتعزيز مركز الظهير الأيسر".

وتابع: "لا توجد مشكلة من جانب اللاعب، ألونسو يريد العودة إلى إسبانيا، ومنفتح على الانضمام إلى برشلونة".

ويلعب ألونسو في صفوف تشيلسي منذ عام 2016، قادمًا من صفوف فيورنتينا، مقابل 23 مليون يورو.

وأكدت العديد من التقارير أن برشلونة حسم أيضًا التعاقد مع أندرياس كريستينسن، مدافع تشيلسي، في صفقة انتقال حر، كما يستهدف ضم سيزار أزبيلكويتا، قائد البلوز.

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