توب 5: قتلى وجرحى في هجوم غربي سيناء.. وموقف السعودية المتوقع من

2022/05/07 | 21:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان الجيش المصري سقوط قتلى وجرحى خلال هجوم مسلح غربي سيناء، وموقف السعودية المتوقع من قانون أمريكي لنزع الحصانة السيادية من دول أوبك، مرورًا باحتمالات فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عشيقة بوتين المزعومة، وصولا إلى كيفية الاستعداد للركود الاقتصادي الوشيك...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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