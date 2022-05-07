العراق.. مقتل

2022/05/07 | 21:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، مقتل مطلوب متهم بقتل ضابط رفيع في الجيش العراقي في وقت سباق، في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

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