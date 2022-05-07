2022/05/07 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبيرة لـ (الزمان): مكافحة القراد وختم اللحوم يعزّزان السلامة الصحية إرتفاع مقلق بإصابات الحمى النزفيّة نتيجة غياب الرقابة وإستمرار الجزر العشوائي بغداد- قصي منذر حثت استشارية بيطرية، الاجهزة الرقابية، على متابعة ومراقبة انتقال الرعاة والماشية عند الحدود المشتركة مع السعودية وايران، ومكافحة حشرة القراد في الحضائر الخاصة بتربية الحيوانات ،التي تعد النقل الرئيس لمرض الحمى […]

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