2022/05/07 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراقيون يعيشون تحت وطأة الغبار وسط صمت مطبق بشأن الحزام الأخضر بغداد – فائز جواد يبدو ان العراقيين ، كتب عليهم العيش وسط اجواء مغبرة خلال فصل الصيف الجاري ،نتيجة عدم ايلاء الحكومات المتعاقبة اولوية لمشروع الحزام الاخضر حول المدن وتغاضي الجهات الرقابية عن تجريف المساحات الخضراء وتحويلها الى مدن سكنية ،مما زاد من المشاكل […]

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