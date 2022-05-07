2022/05/07 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني وشخصيات يعزّون العامري برحيل الأنصاري الصدر يدعو إلى تصميم مجسّم رمزي لوالده بغداد – الزمان النجف – سعدون الجابري دعا رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ،الى تصميم مجسم رمزي لوالده الشهيد محمد محمد صادق الصدر ،فيما شيع جثمان الامين العام المساعد لمنظمة بدر ،عبد الكريم يونس الانصاري في بغداد وكربلاء قبل ان يواري الثرى […]

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