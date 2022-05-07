شاهد بالفيديو.. المواطن العراقي بين كذبة الديمقراطية وغياب المؤسسات

2022/05/07 | 21:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TKHnM6K2kuY

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