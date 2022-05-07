وزير النفط: سياسة كردستان في إدارة ملف النفط والغاز

2022/05/07 | 21:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض وزير النفط إحسان عبد الجبار

إسماعيل، اليوم السبت، السياسة التي

تنتهجها حكومة إقليم كردستان في إدارة

ملف النفط والغاز، واصفا إياها بأنها

"غير صحيحة" وكبدت ميزانية الدولة خسائر

مالية كبيرة.

جاء ذلك

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