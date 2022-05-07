تعرف على توقيت الامتحانات النهائية لطلبة الثالث متوسط

2022/05/07 | 21:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير التربية، علي حميد الدليمي،

اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً ضمّ

القيادات التربوية العليا في بغداد

والمحافظات، للوقوف على أهم التحديات

التي تعيق حركة تقدم العملية التربوية

والتعليمية وإعداد الخطط

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