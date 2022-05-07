ما الذي ستحمله ساعات Galaxy القادمة؟.. تسريبات تجيب

2022/05/07 | 21:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وستجهز هذه الساعات بمستشعرات لقياس معدلات نبض القلب.

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