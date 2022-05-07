العالم يشهد خسوفاً كلياً للقمر بعد منتصف الشهر الجاري

2022/05/07 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تشهد سماء المنطقة العربية والعالم، خلال أيام، خسوفاً كلياً للقمر طبقاً للحسابات الفلكية التي حددت تفاصيل هذه الظاهرة الفلكية.

يحدث الخسوف الكلي للقمر يوم الاثنين 16 مايو الجاري، حيث يبدأ الخسوف أولاً بخسوف شبه ظلي (تصعب ملاحظته إلا في ظروف جوية ممتازة)، ثم يبدأ الخسوف الجزئي وبعدها يبدأ الخسوف الكلي.

يُمكن رؤية الخسوف في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية والمحيط الهادي، والمحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، والقارة القطبية الجنوبية.

سوف تستغرق جميع مراحل الخسوف، منذ بدايته وحتى نهايته، مدة قدرها خمس ساعات وتسع عشرة دقيقة تقريباً، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ثلاث ساعات وسبع وعشرون دقيقة تقريباً، حسب معهد الفلك المصري.



يبدأ الخسوف الكلي عند الساعة الخامسة و29 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

وعند الساعة السادسة و11 دقيقة صباحاً، تكون ذروة الخسوف الكلي، حيث يغطي ظل الأرض حوالي 141.4% تقريباً من سطح القمر.

وعند هذه اللحظة، يتم بدر شهر شوال لعام 1443هـ.



وينتهي عند الساعة السادسة و53 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة الخسوف الكلي ويتحول إلى خسوف جزئي، بينما ينتهي الخسوف الجزئي عند الساعة السابعة و55 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة، ويعقبه نهاية الخسوف شبه الظلي عند الساعة الثامنة و50 دقيقة بتوقيت القاهرة.

يرى الخسوف جزئياً في مصر من بدايته وحتى غروب القمر قبل وصوله إلى الخسوف الكلي عند الساعة الخامسة ودقيقة واحدة صباحاً بتوقيت القاهرة والتي تقابل شروق الشمس في الجهة الأخرى في نفس اللحظة.

وفي القاهرة، يرى الخسوف الجزئي لمدة 34 دقيقة فقط من بدايته وحتى غروب القمر ويصل الخسوف إلى 41% من قيمته، بينما تكون أكبر قيمة للخسوف في مدينة سيوة، حيث يصل الخسوف إلى 91% من قيمته، ويستمر لمدة 53 دقيقة.

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