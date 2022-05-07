بسبب العواصف الترابية.. مطالبة برلمانية للحكومة بإضافة مخصصات خطورة لمنتسبي الأمن

2022/05/07 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

طالبت عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني، اليوم السبت، الحكومة العراقية بإضافة مخصصات مالية لجميع صنوف القوات الأمنية ورجال المرور بسبب أداء واجبهم في ظل الاجواء المتربة باستمرار.

وقالت السلطاني، لـ(بغداد اليوم)، إن "الأجواء المتربة والحارة تعرض صحة عناصر القوات الأمنية ورجال المرور للخطر بسبب أداء واجبهم في مثل هكذا أجواء، لذلك فإن الحكومة مطالبة بإضافة مخصصات خطورة لجميع صنوف القوات الأمنية حيث يعتبر استحقاقا للجهود التي يبذلها رجال الأمن في البلاد".

وأضافت، أن "رجال المرور دائما ما يتعرضون إلى حوادث واعتداءات فضلاً عن وقوفهم الطويل في الشوارع لتنظيم حركة المرور في ظل الاجواء المتربة والحارة التي ينتج عنها مشاكل صحية كبيرة".

وتابعت، أن "الحكومة تعمل بازدواجية في مسألة مخصصات الخطورة حيث ان قوات البيشمركة والشرطة في اقليم كردستان يتم منحهم مخصصات خطورة بينما يتم حرمانهم في باقي المحافظات".

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