‏ رسمياً.. مانشستر يونايتد خارج دوري ابطال اوروبا القادم

2022/05/07 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

‏ أكد نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، اليوم السبت، أنه لن يُشارك في الموسم المُقبل في دوري ابطال اوروبا.

وفي وقت سابق, ودع مانشستر يونايتد منافسات دوري أبطال أوروبا الحالية، بخسارته مباراة إياب في الدور الـ 16 والتي أقيمت على ملعب أولد ترافودر أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف نظيف.

وأسفرت الخسارة عن سقوط اليونايتد بنتيجة 2/1 في مجموع المبارتين، حيث كانت مباراة الذهاب في العاصمة الإسبانية مدريد قد أنتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وسجل هدف أتلتيكو مدريد الوحيد نجمه البرازيلي رينان لودي في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، ورغم الاندفاع الهجومي بعد الهدف لزملاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلا أنهم عجزوا عن العودة للقاء، وليودعوا البطولة الأوروبية مبكرا .

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