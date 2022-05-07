تأكيد جديد من الفيفا بشأن موقفه من إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

2022/05/07 | 21:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السبت، الاستئناف الذي تقدم به نظيره الجزائري لإعادة مباراته ضد الكاميرون ضمن تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، مؤكدًا أن "الملف قد أغلق".

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