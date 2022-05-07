الدولار - أمان صقر

2022/05/07 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أمان_صقر أمان صقر إدخلى يابنتى جوّهوسّعِى إنتى وهوّهدا الغريب داخل بقوة والدولار هوه الفتوّةالتراب اللى انتى بيه تتكحّلىسيبى فيه رُفات جدودك وارحلىحتبعيه بكام دولار..؟ ..



لا تسألىوالغلابة لا حول ليهم ولّا قوةالدولار يا بنتى عينه ع الثمارع الكنوز ف الأرض ..



وف بطن البحارع العقول المُنجزة ..وحتى الصغارعينه ع اللولى حتى فى جوف المحار< ......





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