أنا مع واشنطن دوماً ظالمة أو مظلومة ! - عبدالله مطلق القحطاني

2022/05/07 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_مطلق_القحطاني النص الكاملفحيح الأفاعيأفنان القاسمديوان شعريإلى أفاعي أوكرانيا(1)أجسادُ أجملِ النساءِ أجسادُهَاتتلوى في أحضانِ بعضِهَا لتصنعَ الملوكخاصراتُهَا شهواتُهَامنطقُ الَّلذةِ ألَّا يكونَ منطقٌ لها كالحروبكالغيومِ في شبقِهَا وبرقِهَاكطعناتِ الفكرِ في أوحالِ اللغاتِ للعقولكلدغاتِ التطورِ اللاعقِ لسُمِّهَا وعَسَلِهَاكأشكالِ العابرين ......





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