2022/05/07 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#حميد_كشكولي في مضايق الطوفان، تقفُ عند جرف القمر،مستفردا بالبوح عن سرّ نزيف الحجر. عيون من ليل،ونظرات من حرير،تُرخي على الآلام ظلالَ العابرين خلال سحبٍ ذابت في أساطير تبحث عن أبطالها في ذهول وعول ترنو إلى قاتليهافي السحر. تنفخ في موقد العدم، يخرج المارد من رماد الأحلام،تهبّ ريح الوقت العليل على ألوان الجسد، ولا تزال ماشيا في سراب الكريستال.تغص الكهوف ب ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقد العدم - حميد كشكولي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#حميد_كشكولي في مضايق الطوفان، تقفُ عند جرف القمر،مستفردا بالبوح عن سرّ نزيف الحجر. عيون من ليل،ونظرات من حرير،تُرخي على الآلام ظلالَ العابرين خلال سحبٍ ذابت في أساطير تبحث عن أبطالها في ذهول وعول ترنو إلى قاتليهافي السحر. تنفخ في موقد العدم، يخرج المارد من رماد الأحلام،تهبّ ريح الوقت العليل على ألوان الجسد، ولا تزال ماشيا في سراب الكريستال.تغص الكهوف ب ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقد العدم - حميد كشكولي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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