2022/05/07 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_كشكولي في مضايق الطوفان، ‏تقفُ عند جرف القمر،مستفردا بالبوح عن سرّ نزيف الحجر.‏‎ ‎عيون من ليل،ونظرات من حرير،تُرخي على الآلام ظلالَ العابرين خلال سحبٍ ذابت في أساطير تبحث عن أبطالها في ذهول وعول ترنو إلى قاتليهافي السحر.‏‎ ‎تنفخ في موقد العدم، ‏يخرج المارد من رماد الأحلام،تهبّ ريح الوقت العليل على ألوان الجسد، ‏ولا تزال ماشيا في سراب الكريستال.‏تغص الكهوف ب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقد العدم - حميد كشكولي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقد العدم - حميد كشكولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).