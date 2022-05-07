5 إرشادات لاستعادة الرشاقة بعد عيد الفطر

2022/05/07 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد شهر رمضان وأيام عيد الفطر، يشكو كثيرون من زيادة في الوزن، نتيجة للعادات الغذائية والإفراط في تناول الوجبات الدسمة والحلويات، وتزداد أهمية النصائح الهادفة لاستعادة الرشاقة بعد عيد الفطر.

وقبل البدء في اتباع النصائح أو أنظمة غذائية، يجب التخلص من العادات السيئة التي لا تساعد على استعادة الرشاقة مثل تناول الأطعمة المقليّة والحلويات والمشروبات من غير حساب وقلّة النوم.

- الفطور الصباحي

- المغذيات الرئيسة

- جودة النوم

- الصيام المتقطّع

- الرياضة

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